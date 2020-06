L’Udinese dà l’ok al Cagliari per l’utilizzo dello stadio Friuli in caso d’Europa

Non essendo a norma la Sardegna Arena per ospitare competizioni europee, il Cagliari Calcio ha ottenuto la licenza indicando la Dacia Arena di Udine come impianto dove eventualmente giocare le partite anche se resta la possibilità per la società sarda di chiedere una deroga alla Uefa per poter rimanere nel proprio impianto, dovesse qualificarsi in Europa.

L’Udinese ha comunque dato l’ok alla società rossoblù per poter indicare il Friuli in caso di qualificazione alla prossima Europa League.