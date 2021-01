L’Udinese fa gli auguri a Giovanni Galeone

Il sito ufficiale dell'Udinese ha pubblicato un articolo per fare gli auguri di compleanno all'ex giocatore e allenatore bianconero, Giovanni Galeone

UDINE - Il sito ufficiale dell'Udinese ha pubblicato un articolo in occasione del compleanno di Giovanni Galeone, ex giocatore e allenatore dell'Udinese: "Nato il 25 gennaio 1941, ex calciatore (mezzala) e allenatore dell’Udinese, Galeone è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Ponziana dato che la sua famiglia si era trasferita a Trieste, poi ha militato nel Monza (in quel periodo, 1958 e 1959 ha fatto parte della nazionale italiana juniores), quindi nell’Arezzo, Avellino, Vis Pesaro, Nuorese, Entella, Monfalcone e, a partire dal 1966, ha difeso i colori dell’Udinese. Era la squadra allenata da Luigi Comuzzi che in quale campionato di serie C – girone A – si piazzò in quarta posizione. Questa era la formazione tipo: Baldo, Sgrazzutti, Fedele, Del Zotto G, Zampa, Manganotto (Del Pin); Mantellato, De Cecco, Blasig (Ciclitira), Galeone, Cremaschi (Momesso). Gli altri componenti della rosa erano Gortan, Bernard, Giulio, Campana, Del Zotto E, Zoratti, Franzot, Palù, Bon, Di Giusto, Poletto. Galeone difese i colori bianconeri sino alla stagione 1973-74, sempre in serie C totalizzando 173 incontri in campionato, segnando 24 reti. In seguito ha iniziato la carriera di allenatore nelle giovanili dell’Udinese.

LA CARRIERA DA ALLENATORE

La sua carriera di tecnico prosegue nella Sangiovannese in C2 , poi passa al Grosseto. Ritorna all’Udinese nel 1981 e in due anni è il responsabile della Primavera. In seguito guida la Spal in C1 per due stagioni e nel 1986-87 la sua carriera ha una svolta importante: è alla guida del Pescara che è ripescato in B e con una squadra sulla carta non trascendentale, conquista la promozione in A. È il primo trionfo del Gale. L’anno dopo l’undici abruzzese si salva per poi retrocedere in B nel 1989-90. Galeone passa alla guida del Como, con scarsa fortuna, ma nel 1990-91 rieccolo al timone del Pescara con cui nel 1991-92 torna in serie A, ma la squadra è debole, il tecnico dopo 24 turni subisce le conseguenze e viene esonerato. Nel luglio del 1993 viene squalificato per 8 mesi per omessa denuncia per un presunto illecito sportivo di cui si sarebbero resi protagonisti alcuni calciatori pescaresi. Nel 1994 Gianpaolo Pozzo lo chiama alla guida dell’Udinese che è in B in sostituzione di Adriano Fedele. Galeone debutta sulla panca bianconera alla dodicesima giornata con l’Udinese che si trova staccata dal vertice.

I PIANI ALTI

I bianconeri sono impegnati a Venezia dove vincono per 3-1. Via via la squadra risale la china, si porta nei piani alti, anche a ridosso della capolista Piacenza che sconfigge al “Friuli” il 14 maggio 1995. L’Udinese è seconda (ad una lunghezza dagli emiliani) ed è nuovamente serie A. La squadra con lui alla guida conquista qualcosa come 54 punti in 27 incontri. Il tecnico poi non viene confermato, Pozzo affida la squadra a Zaccheroni. Galeone deve “accontentarsi” di guidare il Perugia conquistando la quarta promozione in Serie A della sua carriera per poi essere esonerato nel dicembre 1996 per divergenze con il patron Luciano Gaucci. Nel novembre del 1997 subentra a campionato in corso a Carlo Mazzone alla guida del Napoli per poi essere a sua volta esonerato a febbraio 1998.

GLI ANNI 2000

Nella stagione 1999-00 tornò ad allenare per la terza volta il Pescara concludendo il campionato di Serie B al quattordicesimo posto. Nella stagione successiva non è riconfermato, ma nel gennaio del 2001 è nuovamente alla guida degli abruzzesi per sostituire Delio Rossi per poi essere a sua volta esonerato dopo nove gare e rimpiazzato da Tarcisio Burgnich. Nel 2004 Galeone, dopo due anni di inattività, è responsabile tecnico dell’Ancona ma non riesce a salvare i marchigiani dalla retrocessione in B. Infine nel marzo del 2006, con l’Udinese vicina al burrone, Gianpaolo Pozzo lo chiama al capezzale dei bianconeri in sostituzione del binomio Dominissini-Sensini che a sua volta a febbraio aveva preso il posto di Serse Cosmi. Il Gale viene riconfermato, ma al termine del girone di andata, dopo la sconfitta di Palermo (0-2) del 14 gennaio 2007 vien sollevato dall’incarico in favore di Alberto Malesani. Galeone, tra serie B e serie A, ha guidato i bianconeri 54 volte, 27 in B, 27 nella massima categoria, conquistando 26 vittorie e 14 pareggi. Le sconfitte sono 14. Il totale fa 92 punti, tradotto significa che Galeone con l’ Udinese ha conquistato 1,7 punti a incontro. Non male".