Udinese / Lukaku potrebbe essere risparmiato nel match coi friulani

Daniele De Rossi, in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku alla vigilia della gara di campionato contro il Bologna. Scontro fondamentale in ottica Champions League. "Lukaku non sarà della partita. Ha avuto un problema muscolare di lieve entità, ma siamo fiduciosi che non sia nulla di grave. Giocherà uno tra Azmoun e Abraham, oggi capiremo bene. Non escludo che potremo usarli entrambi".