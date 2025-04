Udinese – Lunedì verrà assegnata la Coppa in onore a Bruno Pizzul

Lunedì in occasione di Torino-Udinese, verrà assegnata la coppa Pizzul in onore del grande giornalista scomparso poco tempo fa

In occasione della partita Torino-Udinese ci sarà l’assegnazione della prima edizione della Coppa Pizzul. Questo trofeo, introdotto in memoria del grande giornalista Bruno Pizzul scomparso il 5 marzo scorso, ha natura non ufficiale. In particolare si inserisce nella tradizione dei “trofei accessori”.