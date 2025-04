Udinese – Le probabili in vista di Lunedì: Torna Thauvin? Il punto

La partita contro il Bologna non è affatto distante pertanto mister Runjaic non vuole farsi trovare impreparato

L'obiettivo? Evitare le sei sconfitte di fila. Ormai le parole Europa e salvezza sono due finti traguardi per l'Udinese , conta solo il presente immediato. Runjaic è consapevole di tutto ciò e ha già iniziato a valutare chi potrebbe scendere in campo Lunedì contro il Bologna .

Su un possibile 4-4-2, in porta ci sarà Okoye che davanti a sé potrebbe avere Ehizibue, Kristensen, Solet e Kamara . Nella linea in mezzo al campo i probabili titolari potrebbero essere Atta, Karlstrom, Lovric ed Ekkelenkamp . Pe quanto riguarda la coppia d'attacco, al momento i più sicuri sono Davis e Bravo.

L'attaccante inglese è rientrato da poco e deve mettere subito dei minuti nelle gambe per sopperire alle possibili assenze di Thauvin e Lucca. Sanchez sembra essere in protesta e il capitano francese è in dubbio per la sfida contro il Bologna. Bijol sembra andare verso il turno di riposo. Le ultime di mercato:Pozzo non perde tempo: 5 nomi per il post Lucca <<<