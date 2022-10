Udinese – Lutto in casa bianconera: scomparso Lorenzo Toffolin

Oggi è una giornata nera per l'Udinese, l'ex team manager Lorenzo Toffolin è venuto a mancare a soli sessantacinque anni. Sfortunatamente per lui è stato fatale un malore registrato sulla propria auto. A nulla sono serviti gli interventi dei soccorsi che hanno provato a fare il possibile per più di cinquanta minuti. L'ex bianconero è stato aiutato da un'autombulanza che si è trovata in transito da quelle zone ha visto una macchina fuori strada. Subito dopo sono intervenute anche delle volanti dal San Daniele di Udine, ma a nulla è servita la corsa contro il tempo. All'arrivo presso il pronto soccorso è arrivato il triste annuncio.