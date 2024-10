Lutto in casa Udinese: scomparso a 53 anni l’ex allenatore Mattiussi

Un vero e proprio lutto in casa Udinese con l'ex allenatore della Primavera bianconera che ci lascia a soli 53 anni. Ecco tutti i dettagli

Una notizia che sconvolge l'ambiente bianconero a qualche giorno dalla sfida di campionato con i rossoneri di Paulo Fonseca. Il club saluta un ex allenatore storico della Primavera , che ha guidato le Zebrettine dal 2012 fino al 2017. Proprio in queste ore ci ha lasciato mister Luca Mattiussi .

Il tecnico combatteva da diverse stagioni con un tumore al pancreas. La malattia gli è stata diagnosticata nel 2020 ed ha combattuto con tutte le sue forze (proprio come le sue squadre), ma in questo caso non c'è stato niente da fare. Dopo l'esperienza con i bianconeri ricordiamo che Mattiussi aveva smesso di allenare, dedicandosi allo scouting con i neroazzurri di Milano.