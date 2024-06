Lutto nel mondo del calcio, ci lascia Campbell: il comunicato dell’Udinese

Un grandissimo lutto nel mondo del calcio, soprattutto in quello inglese. Proprio in queste ore viene a mancare improvvisamente il centravanti che ha scritto la storia di Everton ed Arsenal: Kevin Campbell. In Premier League ha messo a referto ben 83 reti e 26 assist in più di 300 presenze. Diverse società si sono già unite al cordoglio e al dolore che sta provando la famiglia, vista la scomparsa a soli 54 anni. Proprio in questi istanti è stato emanato anche il comunicato dell'Udinese.