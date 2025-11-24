Non è proprio un meritato riposo vista la debacle contro il Bologna. In ogni caso l’Udinese deve risistemarsi sotto ogni aspetto e ritrovare la giusta mentalità per affrontare le prossime sfide che verrano.
Udinese – La squadra riposa ma all’orizzonte c’è il Parma
La squadra di Runjaic non ha tempo per staccare la spina dato che il prossimo turno sarà decisivo per la classifica
Non a caso la prossima gara sarà contro il Parma in trasferta al Tardini. Gli emiliani sono reduci da una vittoria e la loro mentalità è molto più rilassata rispetto quella dei bianconeri.
C’è ancora tanto tempo dato che la gara si svolgerà Sabato 29 Novembre alle ore 15:00. Runjaic però vuole mettersi subito a lavoro. Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate<<<
