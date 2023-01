Notizie Udinese / L’ex Machis torna in Europa: è ufficiale al Valladolid

L'ex giocatore dei friulani, dopo l'esperienza in Sud America, è pronto per cominciare la sua seconda avventura europea

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il tecnico Andrea Sottil sta preparando la squadra alle prossime partite e soprattutto alla ricerca di una vittoria che manca oramai da troppo tempo. L'obiettivo in vista dell'incontro con la Sampdoria è uno solo: vincere. Per farlo serviranno tutti i campioni che la squadra può schierare sul campo da gioco e dopo il recupero fondamentale di Gerard Deulofeu c'è un'altra piccola situazione da risolvere. Nel frattempo un ex giocatore bianconero torna in Europa.

Il Real Valladolid ha infatti trovato da poche ore l'accordo con lo Juarez per il trasferimento a titolo definitivo di Darwin Machis. L'esterno sinistro d'attacco ex Udinese ha firmato un contratto con gli spagnoli fino al 30 giugno 2026, quindi per tre stagioni e mezzo. Il classe '93, dopo anni di luci ed ombre, è pronto a tornare a giocare in Liga dopo i tre anni al Granada della famiglia Pozzo.

Il profilo — Il 6 luglio 2012 Machis si trasferisce in Italia nell'Udinese firmando un contratto quinquennale. Viene subito girato dalla società friulana al Granada per favorire l'ambientazione nel calcio europeo, operazione fatta sulle orme di quelle con il Watford. Nell'estate del 2018 si aggrega alla prima squadra, dove esordisce in Coppa Italia l'11 agosto 2018 contro il Benevento, segnando anche la prima rete con la nuova maglia. Sarà successivamente ceduto in prestito al Cadice dopo appena 13 presenze in bianconero prima di fare ritorno al Granada.

