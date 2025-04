Udinese News – Maignan e il gruppo NGU: nuovo scontro in atto

Gli episodi di un anno fa sembrano trascinarsi ancora in questa stagione creando dissidi interni anche nella Curva Nord bianconera

Lorenzo Focolari Redattore 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 10:32)

A poco più di 24 ore dalla partita, alcuni dei tifosi friulani sono tornati a far parlare di sé con manifestazioni molto offensive nei confronti del portiere milanista. Nella notte tra ieri e oggi, nei pressi dello stadio, il gruppo NGU ha appeso uno striscione che recitava: «Maignan uomo di m…». La causa di tale incidente risale agli eventi dello scorso campionato. Maignan fu oggetto di cori razzisti da parte di alcuni tifosi dell’Udinese situati in Curva Nord. Il giocatore, dopo aver segnalato la situazione all’arbitro Maresca, subì nuovi insulti e fu costretto a lasciare il campo, seguito da tutta la squadra. L'episodio molto triste e sembrava essere risolto. In realtà le polemiche continuano a persistere, anche a distanza di quasi un anno e mezzo.

Gli ultras friulani accusano Maignan di aver etichettato come razzista l'intera Curva Nord. In seguito all'accaduto, la polizia di Udine è riuscita a identificare, i responsabili degli insulti razzisti: quattro persone, tre uomini e una donna, per i quali il questore di Udine ha emesso un Daspo di cinque anni. La giustizia sportiva ha deciso che l’Udinese dovesse disputare due partite casalinghe a porte chiuse in Curva Nord. Da allora, ci sono state importanti prese di posizione a favore del portiere rossonero da parte delle istituzioni calcistiche. Nonostante ciò a Udine la memoria di quegli eventi è ancora ben viva.

È importante notare che lo striscione è firmato NGU, un gruppo di ultras dal quale la Curva Nord ha preso le distanze. In serata, attraverso un comunicato diffuso ai media, la Curva stessa ha esortato a mantenere un atteggiamento civile, chiarendo la propria posizione: "Facciamoci sentire mantenendo la correttezza che da sempre ci contraddistingue".