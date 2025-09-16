Runjaic prepara i suoi per la gara contro il Milan e nelle fila lombarde ci sono buone notizie dall'infermeria in vista di Sabato

La situazione dei due calciatori del Milan infortunati durante la partita contro il Bologna si sta aggiornando nelle ultime ore, In casa rossonera c'è un motivo per sentirsi sollevati. A seguito degli accertamenti svolti ieri, non ci sono indicazioni di lesioni al polpaccio destro per Mike Maignan e al flessore sinistro per Strahinja Pavlovic .

Entrambe le situazioni, subito dopo la partita, suscitavano una certa preoccupazione. Il portiere è uscito dal campo di San Siro visibilmente sofferente, faticando persino a scendere le scale verso gli spogliatoi, e ha lasciato lo stadio con delle stampelle, mentre il difensore serbo, dopo essersi seduto in panchina con un evidente zoppicare durante l’intervallo, ha attraversato la mixed zone rassicurando tutti riguardo al suo stato di salute. Il personale medico rossonero monitorerà le loro condizioni giorno per giorno, per decidere insieme a mister Allegri il momento giusto per il loro ritorno in campo.