News Udinese – Maledizione centravanti / L’ultimo acquisto è già K.O.

Maledizione centravanti per la squadra di Udine. Il club del Friuli dovrà fare a meno dell'ultimo arrivato per via di un infortunio. Il punto

Le ultime news in quel del Bruseschi parlano di una vera e propria maledizione per l'Udinese. Il team allenato da Andrea Sottil sa che dovrà fare già a meno del centravanti arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato: Keinan Davis. Per lui un infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per diverso tempo.

La sfortuna continua — La fortuna è una dea bendata, ma la sfortuna sembra vederci benissimo anche in questo caso. Dopo il caso Brenner (fuori fino al 2024) si aggiunge un'altra tegola per Sottil. Il tecnico al momento ha il reparto d'attacco scoperto con solo Lorenzo Lucca come punta titolare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere l'undici titolare in vista del match di Cagliari <<<

