Notizie Udinese / La maledizione degli ex friulani: Nicola e Gotti in bilico

Dopo Cioffi, altri due tecnici rischiano l'esonero. Da monitorare la situazione a Salerno e a La Spezia: novità attese nelle prossime ore

Redazione

La maledizione degli ex Udinese. Dopo l'addio di Cioffi al Verona, altri due tecnici rischiano il proprio posto sulla panchina dei rispettivi club. A Salerno, dopo il ko nella sfida salvezza contro l'Hellas, Iervolino pare aver deciso il secondo esonero di Davide Nicola, già allontanato dopo la sconfitta per 8-2 a Bergamo e richiamato due giorni più tardi. Dopo quella settimana difficile, la Salernitana non ha cambiato rotta e ora Paulo Sosa sembra in pole per sostituire l'ex allenatore bianconero.

In questo momento, infatti, è in corso un vertice tra il presidente e il Ds Morgan De Sanctis: da quanto filtra, ci sarebbe l'intenzione di dare una svolta alla stagione e conferire maggiore autorità alla figura di Franck Ribery, che rimarrà nello staff societario, affiancandolo a un allenatore esperto e capace come l'ex c.t. della Polonia. Le prossime ore saranno decisive in questo senso.

Ombre sul futuro di Gotti — Si riflette anche a La Spezia sulla posizione di mister Luca Gotti, approdato agli aquilotti dopo le stagioni con il bianconero friulano. Con le sconfitte delle ultime settimane e il pareggio di sabato con l'Empoli, lo Spezia è stato risucchiato nella lotta salvezza, con il Verona che ora dista solo due punti. La squadra sta vivendo un periodo difficile, soprattutto dopo l'infortunio di Nzola, e non sembra avere le forze di cambiare marcia. La dirigenza, considerando l'involuzione del gioco e della personalità, starebbe riconsiderando, valuta la posizione di mister Gotti. Non ci sono ultimatum per l'allenatore, ma circolano per l'eventuale cambio i nomi di Semplici, Iachini e la soluzione interna Fabrizio Lorieri.