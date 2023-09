Udinese | Continua la maledizione delle punte: anche Vivaldo Semedo ko

Infortuni per Davis e Semedo, che si aggiungono a quelli di Brenner e Deulofeu. Per la sfida al Cagliari è emergenza in attacco

Redazione

Doppio stop in casa bianconera. Problemi per Andrea Sottil che in un colpo solo perde due attaccanti: dopo l'infortunio riportato dal neo acquisto Keinan Davis, anche Vivaldo Semedo è costretto a fermarsi ai box. Per l'ex attaccante del Watford è si tratta di un problema al tricipite surale che ha rimediato durante gli allenamenti al Bruseschi, mentre il classe 2005 si è fatto male durante gli impegni con il Portogallo U19.

Non una buona notizia dato che per l'Udinese il reparto offensivo era già stato colpito da diversi forfait, da quello di Brenner avvenuto poco prima dell'inizio ufficiale del campionato, fino ad arrivare al lungo degente Deulofeu, out dallo scorso Gennaio. Per entrambi non si sa ancora con certezza una data di rientro.

Emergenza totale — Per la trasferta di Cagliari è dunque piena emergenza, con scelte che per Sottil saranno praticamente obbligate: l'allenatore infatti avrà a disposizioni i soli Thauvin, Lucca e Success per la sfida contro la formazione sarda. L'ipotesi più concreta potrebbe essere quella che porterà a giocare ancora una volta dal primo minuto la coppia Lucca-Thauvin, titolari già nelle ultime due gare contro Salernitana e Frosinone. Gli indisponibili in casa Udinese al momento salgono quindi a sei: Ehizibue, Masina, Brenner, Deulofeu, Davis e Semedo.Ebosse e Pafundi sono in fase di rientro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere l'undici titolare in vista del match di Cagliari <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.