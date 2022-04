Udinese – Manca solo l’ufficialità / Impossibile vederlo in campo

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, ma bisogna fare la conta degli assenti. Ecco tutte le ultime

Il team bianconero ha giocato una partita clamorosa contro una squadra di altissimo livello. Questo fa rimangiare la parola a moltissimi, soprattutto se pensiamo che la società battuta in casa attualmente sta lottando per le posizioni europee, mentre l'Udinese per una piazza a metà classifica. Inoltre la Fiorentina non perdeva (in casa) subendo quattro reti da moltissimo tempo, per l'esattezza il 1947 contro il grande Torino. L'Udinese oltre che battere questo record fa capire a tutti il livello del team assemblato dalla dirigenza nei due mercati. Una squadra che non vuole andare in vacanza e soprattutto non ha paura di nessuno. Alla Dacia Arena arriveranno i campioni d'Italia e i friulani dovranno fare a meno di due pedine fondamentali. Ecco i talenti nel dettaglio.