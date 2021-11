Rassegna stampa | Manca un giorno / La calma prima della tempesta

Dopo la sconfitta contro il Torino c'è subito l'occasione per potersi rimettere in carreggiata . Stiamo parlando dell'incontro che vedrà affrontarsi l'Udinese di Luca Gotti e il Genoa allenato da Andrij Shevchenko. Sicuramente ci si aspetta una partita senza esclusione di colpi , con le due squadre pronte a farci divertire.

Sono ancora diverse le idee che non hanno trovato una collocazione/soluzione nella testa dei tecnici. Motivo per cui oggi andremo e cercheremo di capire le loro scelte definitive in vista del lunch match di domani. Resta una partita tutt'altro che semplice, in cui bisogna cercare di dare tutto per poter sperare di portare a casa i tre punti.