News udinese – Mancano grandi profili! Le parole di Alessandro Calori

L’Udinese sta per rendere ufficiale il trasferimento di Jaka Bijol al Leeds . Secondo l’ex capitano bianconero Alessandro Calori , sarà una perdita significativa. “La sua partenza lascerà un vuoto per tutti. Lo sloveno ha mostrato di essere un leader fondamentale nelle ultime tre stagioni”.

Su Solet: “fino ad ora abbiamo osservato due versioni diverse. Guardandolo in campo, credo che Solet sia più un leader personale piuttosto che un punto di riferimento per il gruppo, perciò ha un atteggiamento molto differente rispetto a Bijol”.

Riguardo al difensore del Venezia, Idzes, che è uno dei prossimi obiettivi dell'Udinese, ha detto: “Idzes è un buon giocatore, e anche per le sue caratteristiche fisiche sembra una delle tante scommesse che l’Udinese è abile a fare e a vincere. Tuttavia, essere capitano a Venezia e diventarlo in un’altra squadra è ben diverso. In questa situazione il problema potrebbe non presentarsi, dato che Thauvin indossa la fascia. Chi arriverà a Udine come difensore centrale dovrà dimostrare di avere carisma e personalità”.