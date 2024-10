Udinese – La mancanza di Thauvin si sente: le ultime sul rientro

Quanto manca Florian Thauvin a questa Udinese? La risposta dopo il match di San Siro di ieri sera è sicuramente tanto. Un calciatore che con la sua fantasia ha messo in seria difficoltà tutte le avversarie affrontate fino ad oggi dall'Udinese. Di conseguenza questa mancanza di estro è stata tangibile soprattutto dalla mezz'ora in poi.

Le zebrette nonostante l'uomo in più non sono riuscite quasi mai ad arrivare in porta palla al piede. Senza il capitano si fa continuo affidamento alle palle lunghe ed ai cross. Il suo rientro dovrebbe avvenire già settimana prossima contro il Cagliari.