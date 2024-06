News Udinese | Mandas in pole in caso di cessione di Maduka Okoye

Dopo aver ottenuto la permanenza in Serie A solo nel finale, l’ Udinese sta lavorando per regalare a chi sarà il nuovo tecnico una squadra più competitiva rispetto alla scorsa stagione, che sia capace di centrare gli obiettivi prima di correre un rischio così grosso. nonostante una stagione negativa sotto tanti aspetti c'è chi ha saputo comunque mettersi in mostra. Tra questi c'è sicuramente Okoye, finito nel mirino dell'Inter nel ruolo di vice Sommer.

Nel caso di una sua cessione in estate, il preferito per sostituirlo sarebbe Mandas. Il portiere greco è stato per lunghi tratti il titolare della Lazio, per via dell'infortunio capitato a Provedel. E viste le buone prestazioni, ora Mandas chiede più spazio. L'Udinese al momento monitora la situazione.