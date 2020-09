Mandragora: “Non vedo l’ora di tornare a giocare con la maglia dell’Udinese”

A margine della presentazione della terza maglia dell’Udinese, il centrocampista Rolando Mandragora ha parlato del suo percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato: “Il recupero procede velocemente. Il ginocchio sta rispondendo molto bene. Ora ho cominciato la fase più delicata che è quella del rientro in campo con corse ed esercizi mirati, cosa che potrebbero portare a gonfiori, cosa che per fortuna non sta accadendo. Ho voglia di rientrare in campo e di continuare a giocare con la maglia dell’Udinese che mi ha dato tanto. Voglio contribuire alla causa, questo per me è motivo di grande orgoglio”.