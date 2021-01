Mandragora: “Sono stato a lungo lontano dai campi. Con il Bologna era importante fare risultato…”

UDINE – Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv circa il pareggio maturato contro il Bologna nella scorsa giornata di campionato di Serie A per 2-2: “Sono stato a lungo lontano dai campi e per me la voglia di fare bene è sicuramente tanta. Sono contento di essere entrato bene, così come tutti gli altri subentrati, e l’importante era riprendere la partita e non perdere e ci siamo riusciti. Sarebbe troppo facile dire che avremmo potuto segnare prima, ce l’abbiamo fatta al 92′ e abbiamo subito provato a fare il secondo, purtroppo non ci siamo riusciti e ci proveremo nella prossima partita. In questo momento per noi era importante fare risultato, ci dà forza per affrontare al meglio questi giorni prima della prossima sfida dove cercheremo di raccogliere altri punti. Modulo? Potrebbe essere un’opzione, oggi parliamo di un Bologna che è rimasto in 10 e abbiamo trovato la giusta quadratura ma in un’altra situazione potrebbe essere diverso, alla fine è il mister a decidere“.

Diverso il pensiero di Rodrigo de Paul che è intervenuto Udinese Tv dando una scossa ai suoi: “Questo pareggio non ci rende felici, è un punto importante per come si era messa la partita, ma non possiamo continuare a regalare interi tempi di gara. Non è un discorso di singoli, li errori li commettiamo tutti. Parlo dell’atteggiamento, anche oggi abbiamo regalato il primo tempo. Sta succedendo un po’ quello che accadeva nella prima parte del campionato e infatti quando poi abbiamo smesso di regalare abbiamo infilato una serie di sei risultati utili consecutivi. Credo nei miei compagni di squadra e nel lavoro che abbiamo fatto fin qui, ma la prossima gara è contro il Napoli e a loro non possiamo regalare nemmeno 10 minuti. Dobbiamo dare il meglio, le si vincono nelle due aree e noi dobbiamo cercare di portare molta gente negli ultimi 16 metri“.