Marchegiani sull’Udinese: “Sono troppi anni che i friulani lottano per salvarsi”

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani oggi commentatore televisivo ha parlato dell’Udinese in occasione della composizione dei calendari della Serie A 2020/2021. Queste le sue parole dagli studi di Sky: “L’Udinese è una squadra che mi lascia un po’ interdetto: sembra avere grandissime individualità, sa riconoscere i talenti, ma manca qualcosa che la faccia elevare. Sono troppi anni che l’Udinese fa campionati solo per salvarsi, senza grandi obiettivi. Gotti mi piace: ma credo che quest’anno sarà fuori dal discorso della lotta per la salvezza“.