Bologna-Udinese 3-0 | Marea rossoblù al Dall’Ara: il commento del match

Oggi si scendeva in campo per una delle partite più importanti di tutta la stagione, ma purtroppo l'esito non è stato quello sperato. Un'Udinese rimaneggiata dalle tante assenze ha subito fin da subito la partenza a marce alte dei felsinei. Sin dal primo minuto la squadra di Thiago Motta ha messo in crisi i bianconeri, grazie a un pressing alto e agli inserimenti dei centrocampista. Non perdiamo altro tempo e partiamo con il commento di giornata.