Udinese – Marelli chiaro e senza mezzi termini: “Il fallo di Hien era rigore”

L'Udinese continua a recriminare per una sconfitta che ha fatto male sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno di invertire la rotta e sicuramente dopo la pausa saranno diverse le possibilità. Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo subito con la moviola post partita da parte dell'addetto moviola di Dazn, Luca Marelli.

"Era rigore per l'Udinese sul tocco di mano di Hien e il Var doveva intervenire". Ha poi continuato: "Molto spesso ci dimentichiamo che al Var ci sono esseri umani e in quanto tali sono fallibili. Può capitare che oltre all'arbitro sbagli anche il Var, e in quel caso si crea un problema".