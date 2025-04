Udinese News – Maresca non arriva alla sufficienza

Maresca ha diretto la gara di ieri tra Udinese e Bologna: la prestazione dell’arbitro non è stata del tutto sufficiente

Lorenzo Focolari Redattore 29 aprile - 16:18

Il lunedì della trentaquattresima giornata di Serie A si è aperto con un pareggio senza reti tra Udinese e Bologna, un risultato che ha permesso ai bianconeri di interrompere una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. La squadra di Runjaic ha mostrato un buon atteggiamento e, nel corso del primo tempo, ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio; tuttavia, la traversa e il portiere Skorupski hanno mantenuto il punteggio in parità.

Per quanto riguarda l'operato dell'arbitro Fabio Maresca, la sua prestazione non può dirsi completamente soddisfacente, especialmente in relazione ad alcune ammonizioni ritenute eccessive. È il caso dei gialli mostrati a Payero e Beukema. Il centrocampista argentino è stato sanzionato per aver "protestato" nei confronti dell'arbitro in seguito a un fallo subito, mentre il difensore olandese è stato ammonito per aver fermato irregolarmente il centrocampista bianconero, senza però utilizzare un gioco scorretto.

Dopo un lungo periodo di inattività, Maresca è apparso distratto e in ritardo in più di un'occasione, tanto da generare alcuni battibecchi tra i giocatori in campo per la sua tardiva assunzione di decisioni.