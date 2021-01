Marino a Sky Sport: “Lasagna? Non ci vogliamo privare di lui”. Marotta: “Mercato chiuso”

Ecco le parole di Pierpaolo Marino e Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Udinese-Inter

UDINE - Nel prepartita di Udinese-Inter è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Pierpaolo Marino il quale ha fatto il punto sul mercato dei club friulano. Ecco le sue parole all'emittente satellitare: "Lasagna? Sono solo chiacchiere che sono nate durante le ultime ore di mercato. Non abbiamo intenzione di rinunciare a Lasagna, è un giocatore a cui ci aggrappiamo, sono solo voci dei procuratori. Per lo scudetto ? credo che vinca lo scudetto una delle due milanesi, vedo avanti l'Inter".

Sempre all'emittente satellitare è intervenuto anche Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter avversario di questo pomeriggio dell'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Nelle ultime settimane tante notizie su di noi, molte speculative che mirano a destabilizzare l’ambiente. Questo non accade perché la proprietà è credibile, l’Inter è un patrimonio e una ricchezza da anni. Niente mercato, siamo molto competitivi così e abbiamo un grande allenatore. Dobbiamo dare tutto con questa squadra e mostrare tutti i valori d’appartenenza. Abbiamo recuperato Vecino e Agoumé resterà allo Spezia per crescere”.

Gotti, per il match contro l'Inter, ha sorpreso tutti mandando il campo lo spagnolo Deulofeu accanto a Lasagna. Confermato Musso in porta. La difesa a tre è composta invece da Becao, Bonifazi, Samir. Mediana a cinque con Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar. Attacco, come detto Lasagna e Deulofeu. Conte invece risponde con il suo classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo muscolo Barella, Brozovic e Vidal con Hakimi e Young schierati sugli esterni. L'attacco è affidato alla LuLa, ovvero la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Sanchez in panchina pronto a subentrare. Ecco le formazioni ufficiali: