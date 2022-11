News Udinese / Marino su Becao: “Proveremo a fare il possibile”

In casa Udinese tiene banco la questione che riguarda il rinnovo di Rodrigo Becao, diventato ormai un perno fondamentale dei meccanismi tattici di Sottil. Non tanto per quanto riguarda la sua condizione fisica, che è data in netto miglioramento tanto da far pensare che il 4 gennaio sarà regolarmente in campo, ma per il discorso del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.