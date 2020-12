Marino blinda De Paul: “A gennaio resta qui, non è in vendita”

UDINE – Rodrigo De Paul, numero 10 e capitano dell’Udinese, è uno dei principali uomini-mercato in Serie A. Juventus e Inter, che lo corteggiano ormai da diverso tempo, sembrano intenzionate a bussare alla porta del patron Giampaolo Pozzo per provare a portar via da Udine il fantasista argentino. Lo stesso De Paul ha dichiarato di avere l’ambizione di giocare in Champions League, massima competizione europea che sinora non ha mai assaporato, ma al tempo stesso ha sottolineato di non avere fretta, rimarcando il proprio legame col club friulano. Nonostante De Paul faccia gola a diverse società, non solo italiane ma in tutta Europa, è da escludere un suo trasferimento nella prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti fra cinque giorni. L’Udinese ha infatti una salvezza da conquistare e il contributo di De Paul, giocatore di maggior qualità nella squadra allenata da Luca Gotti, è davvero troppo importante. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Pierpaolo Marino, direttore generale del club bianconero, ha ribadito come il classe 1994 non sia sulla lista dei cedibili.

LE SUE DICHIARAZIONI – “A gennaio De Paul non andrà da nessuna parte. Resterà senza dubbio con noi, a Udine. Poi la prossima estate vedremo che succederà. Ci sarà anche la Coppa America, in cui sarà protagonista con l’Argentina, avremo tempo per discuterne. Intanto pensiamo a questa stagione e all’obiettivo che dobbiamo raggiungere. Si è creato un feeling perfetto tra il giocatore e la società. Rodrigo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico che lo fanno star bene, infatti è diventato un leader assoluto all’interno del gruppo. E’ un punto di riferimento. Qui si trova benissimo ed è molto legato all’Udinese. Inoltre di richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ancora ricevute. Non parlo di cifre, non sarebbe logico, visto che De Paul non è in vendita“.