Mercato Udinese | Marino blinda la porta: ben avviato il rinnovo di Silvestri

I friulani hanno iniziato le trattative con l'entourage del giocatore per prolungare il contratto in scadenza nel 2024

L'Udinese è la sorpresa di questo campionato. La squadra di Sottil ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che prosegue dal pareggio a reti inviolate contro la Salernitana: da lì in poi sono arrivati 6 vittorie e 2 pareggi. Numeri incredibili che hanno portato i bianconeri ai vertici della classifica. Parte di questo merito, oltre al lavoro sul campo di Sottil, va sicuramente dato al direttore Pierpaolo Marino, capace di allestire una squadra super competitiva nonostante le partenze in estate di giocatori importanti come Molina e Soppy. Marino ha saputo, come sempre, trovare dal mercato le intuizioni giuste. Ora il direttore è pronto a mettere a segno un altro colpo.