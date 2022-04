Calciomercato Udinese – Marino è pronto / Arriva l’offerta finale

La società guidata da Gabriele Cioffi è soddisfatta del suo girone di ritorno, dato che è riuscita a scalare la classifica e guadagnare diverse posizioni. Ora, però, bisogna continuare questo cammino e fare sempre il gioco che fino a questo momento è riuscito a fare la differenza e mettere in difficoltà la maggior parte delle avversarie.

Intanto si lavora in vista del prossimo incontro, dato che al momento la società è immischiata in un vero e proprio tour de force. La situazione non è delle più semplici, ma si può continuare a dare tutto pur di fare la differenza. Anche perché l'obiettivo cinquanta punti resta vivo e raggiungibile.