Marino: “Coronavirus? Non sono molto ottimista sul campionato”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando dell’emergenza coronavirus e di come il campionato possa in conseguenza modificarsi: “Non sono molto ottimista sul campionato. Sapete che con il freddo le cose peggioreranno. Non vedo prospettive di miglioramento. Playoff scudetto? Mi piacerebbero come variante generale. Se ne parla da tanto tempo. Forse si potevano fare anche prima, mi dispiacerebbe se fossero introdotti solo per via dell’emergenza”.