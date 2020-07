Marino: “Costruiremo l’Udinese con chi ha voglia di partecipare ad un progetto””

Il Ds bianconero Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Siamo sempre stati lontani dalla zona retrocessione, tranne quando alcuni episodi ci sono girati a sfavore. Gotti? Quando c’è stata la crisi di Tudor abbiamo cambiato per problemi di equilibri interni allo spogliatoio e abbiamo pensato a lui. Serie A post lockdown? Non abbiamo riconciliato la gente con il calcio e a Udine abbiamo avuto quegli infortuni che il presidente prevedeva. E’ bene che si finisca questo campionato, ma non si può andare avanti con gli stadi vuoti“.

Ha poi commentato la vittoria sulla Juventus: “Contro l’Udinese ha disputato un buon primo tempo ma poi è calata e siamo venuti fuori noi. E’ una Juventus che ha avuto solo un problema: quello di sottovalutare l’Udinese che recentemente aveva messo in difficoltà Napoli e Atalanta. Mercato? Il problema di tutti i club medio-grandi o medio-piccoli è quello di riuscire a trattenere i campioni. Noi cercheremo di costruire un futuro con giocatori che hanno voglia di partecipare ad un progetto”.

FONTE Areanapoli.it