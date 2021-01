Marino: “De Paul via in estate, ci muoveremo sul mercato dopo queste sei partite”

UDINE – Il dirigente dell’Udinese PierPaolo Marino ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN, ai quali ha parlato del momento della squadra allenata da Gotti, che dopo aver perso contro il Benevento l’ultima partita dell’anno, è uscito sconfitto ieri sera dall’Allianz Stadium, dove la Juventus si è imposta per 4-1 nella prima sfida del 2021, che nel mese di gennaio vedrà molte partite.

“In questa prima gara dell’anno l’entusiasmo non ci è mancato ma al tempo stesso c’è stata anche un po’ di rabbia per l’ultimo risultato contro il Benevento, il quale era del tutto inaspettato e di conseguenza ci ha ferito.”

Le parole del dirigente poi si soffermano sul mercato. I bianconeri hanno infatti in rosa uno dei giocatori maggiormente appetiti del calciomercato Rodrigo De Paul. Marino ha cosi parlato del futuro del calciatore, e del suo destino nel mercato di gennaio: “De Paul? La famiglia Pozzo non ha mai ceduto i propri top player nel mercato di gennaio per cui non posso far altro che confermare che, se avrà le giuste richieste, potrà andare via almeno dall’estate prossima”, una brutta notizia quindi per le pretendenti di De Paul, che dovrebbe terminare la stagione a Udine per poi trovare la ,migliore sistemazione alla fine della stagione. Su di lui ci sono molti club italiani ed europei, con la Juventus tra le principali pretendenti.

Chiosa del direttore generale sul mercato dell’Udinese, che per stessa ammissione del dirigente partirà dopo il mese di gennaio, un mese pieno di impegni per tutte le squadre, che non consentiranno ai dirigenti di muoversi con cognizione per cercare acquisti o per monetizzare cessioni: “Mercato? Ora faremo un punto della situazione ma sappiamo già che i movimenti principali li faremo dopo queste prime sei partite, quindi resteremo alla finestra salvo per gli esuberi che devono trovare un’altra collocazione per un miglior loro impiego”