L'ex direttore dell'area tecnica bianconera ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le dichiarazioni di Marino

Attraverso Udineseblog.it è tornato a parlare del club bianconero un direttore fondamentale nella storia dell'Udinese come Pierpaolo Marino . Un punto sia sul figlio del Patron che nell'ultimo periodo ha preso tutte le cariche di gestione societaria che sull'ultima sfortunata stagione. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo.

"Il modo di comunicare di Gino mi è sembrato molto positivo per i concetti, i contenuti e il modo umano di parlare alla gente; e mi piacciono i punti del programma che ha illustrato. La scorsa annata è stata troppo brutta dal punto di vista della comunicazione e delle forze in campo. Penso sia mancata una persona forte nel mandare i giusti messaggi. Se non ci avesse messo mano Gino Pozzo, le cose sarebbero andate a rotoli".