Marino dopo Parma: Non mi aspettavo questo tipo di prova

Pier Paolo Marino è tornato sulla sconfitta di Parma a Udinese Tv dove ha spiegato che “Non mi aspettavo questo tipo di prova da parte dei ragazzi, in particolare nel primo tempo, dove la squadra è stata meno aggressiva del Parma, cercando poi di riscattarsi nella ripresa. Nella prima mezz’ora l’intensità degli avversari ci ha messi in difficoltà, l’esatto opposto di quanto era accaduto a San Siro contro il Milan: in quell’occasione eravamo stati noi ad aggredire i rossoneri e a chiudere in vantaggio i primi 45’”



“La squadra ha margini di miglioramento notevoli anche rispetto a alla qualità del gioco che aveva portato, tra dicembre e gennaio, a conquistare tre vittorie consecutive. Ora la squadra ci deve dimostrare di voler continuare in questo percorso di crescita. I giocatori del Parma ci hanno puntualmente anticipati sulle seconde palle, questo da qui in avanti non dovrà accadere. Se l’Udinese continuerà a impegnarsi su quelli elementi di intensità agonistica per arrivare primi su ogni pallone è in grado, con le proprie qualità, di giocarsi la vittoria contro ogni squadra”, ha concluso il direttore.