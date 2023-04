Mercato Udinese | Marino ha messo nel mirino il nuovo Handanovic

Il direttore bianconero è al lavoro per portare in Italia un portiere sloveno che per movenze e tecnica ricorda Samir Handanovic

L'Udinese continua a lavorare sul campo. Allo stesso tempo, però, bisogna iniziare a pianificare la prossima stagione di campionato. Il mercato è a dir poco incandescente visto che sono tantissimi i calciatori messi sotto osservazione da Marino per completare la rosa del futuro. Tra i tanti nomi in ballo c'è anche quello di un portiere sloveno già transitato per il nostro campionato. Nelle ultime ore è arrivata in redazione una notizia che comunica l'interesse dell'Udinese per questo estremo difensore.

Dopo Samir Handanovic un altro portiere sloveno per l'Udinese? Presto per dirlo, ma stando a quanto rivelato dal portale Nogomania.com, tra i club interessati a Matevž Vidovšek ci sarebbe anche la compagine bianconera. Classe '99, Vidovšek gioca in patria nell'Olimpija Ljubljana ed è già transitato per l'Italia, dove ha difeso la porta della Primavera dell'Atalanta, della Reggina e del Pescara.

Il profilo — In stagione il portierone sloveno ha collezionato in Prva Liga, massima serie nazionale, 23 presenze subendo appena 13 gol. Numeri incredibili che fanno del numero uno dell'Olimpija uno dei prospetti più interessanti dell'est Europa. Stando a Nogomania.com, osservatori bianconeri saranno presenti questa sera a Lubiana per visionare il giocatore, impegnato nel match di Coppa di Slovenia contro il Celje. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul perno della difesa bianconera. Rodrigo Becao potrebbe partire: tutte le soluzioni <<<