Monza-Udinese | Marino nel pre gara: “Prenderemo un esterno destro”

I friulani proseguono il proprio percorso di crescita e si avvicinano al terzo incontro di campionato. I punti in palio si fanno già pesanti, sia per il morale sia per dare delle risposte al lavoro svolto fino ad oggi. Il Monza gioca per trovare il primo successo in Serie A della propria storia, nonostante sia falcidiata dagli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. Intanto, in attesa del fischio d'inizio, non perdere le parole di Pierpaolo Marino che preannunciano un incontro da non perdere. Ecco la sua intervista integrale ai microfoni di DAZN:

La notizia più importante del giorno è senza ombra di dubbio l'esordio da titolare per il neo arrivato Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno ha finalmente una chance dall'inizio per dimostrare appieno il suo valore e dare più qualità alla manovra. Va inoltre segnalato il ritorno dal '1 minuto per Beto, al rientro dopo oltre quattro mesi. Pereyra prende il posto di Perez come esterno destro nel centrocampo a 5. Per il Monza out Marlon nel riscaldamento per un affaticamento muscolare. Non perdere i 22 che diranno la loro nel corso di questo incontro, importantissimo per la classifica. Ecco le formazioni di Monza-Udinese <<<