Marino: “Non possiamo più sbagliare, le prossime partite diranno dove andiamo”

UDINE – Il dirigente dell’Udinese PierPaolo Marino, ha parlato intervistato dai canali ufficiali della società dopo la partita contro la Juventus, persa per 4-1.

“Gli errori che facciamo sono frutto anche di una caratteristica probabilmente genetica di questa squadra che, in alcuni momenti, a turno, con alcuni suoi uomini esce della partita e questo è inconcepibile. Il lavoro dello staff tecnico sta nel fare in modo che ciò non accada e, devo dire, che lo staff regolarmente analizza le clip al video con i singoli protagonisti ma vengono mostrati i filmati anche nelle riunioni tecniche. Naturalmente anche in campo si lavora su questi aspetti. Sugli errori si lavora eccome. Non so se sia un problema di crescita della squadra nella personalità e stranamente simili episodi si verificano in partite, come quella contro la Juve, in cui la tensione dovrebbe essere massimale. Non dobbiamo demordere continuando a lavorare in questo senso, sperando che gli sforzi paghino e sicuramente sarà così.”

“All’Udinese non ci manca nulla, esistono tutti i confort massimali. Questo gruppo si allena in maniera esemplare, la squadra vive praticamente al Bruseschi dalla mattina alla sera quasi come un ritiro perpetuo ma in campo non sempre trova quella quadratura dando, magari, la sensazione di essere una squadra che non ripaga ciò che la società mette a disposizione. Ma sono convinto che questa squadra tiri fuori il massimo altrimenti dovranno cambiare i modi in cui dialoghiamo con il gruppo che finora sono stati molto cordiali anche perché la proprietà e lo staff dirigenziale sanno far rispettare quello che deve essere il contributo fornito. Se non sarà così sapremo esercitare forme di pressione su di loro diverse ma sono convinto che la squadra non voglia questo. Abbiamo tutto il tempo e il modo per rimettere in equilibrio la situazione, con la Juve il pronostico non era dalla nostra parte ma è la gara contro il Benevento che grida vendetta, ora non possiamo più sbagliare contro le piccole. Le prossime partite diranno se possiamo svoltare verso la parte sinistra o destra della classifica e saranno importanti anche per gli sviluppi di carriera dei calciatori ma anche per dare giuste soddisfazioni ai tifosi e alla famiglia Pozzo che le meritano assolutamente.”