Udinese – Marino sulle qualità del club friulano: le parole

L'ex direttore generale della Juventus , Pierpaolo Marino , ha espresso un parere molto favorevole riguardo all'Udinese , che ha già ottenuto 7 punti all'inizio di questa stagione.

Intervenendo su tuttomercatoweb. com, ha affermato: “Qual è la sorpresa del campionato? Opto per l'Udinese. Il Como non può essere considerato una sorpresa dato i notevoli investimenti effettuati, mentre l'Udinese ha costruito una squadra importante in modo silenzioso, nonostante le importanti cessioni. Runjaic ora dovrà gestire bene questa rosa. La squadra potrebbe stupire lottando per un posto in Europa”.

"Chi è l'uomo di mercato? Solet ha già dimostrato di essere un uomo di mercato, l'Inter lo stava cercando. Inoltre, voglio parlare di Atta, che mi sembra un calciatore a tutto tondo, con buone doti tecniche, fisicità e professionalità".