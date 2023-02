Udinese-Sassuolo / Marino: “Ritiro intenso. Oggi sarà la prova del nove”

Il direttore Marino ha parlato, intervistato dai microfoni di DAZN, di tanti temi, partendo dal ritiro scelto in settimana per preparare questa sfida nel migliore dei modi, sperando che l'esisto sia come quello di Marassi. “Torniamo con grande determinazione da una settimana di l avoro molto intenso , la squadra ha capito gli errori di Torino, dove erano mancate alcune cose che abbiamo ritrovato negli allenamenti, la prova del nove sarà la partita di oggi”.

Marino ha poi commentato l’esordio dell'acquisto invernale Thauvin , subentrato nel turno precedente con il Torino: “ci darà una grandissima mano, è dotato di un talento indiscutibile , con qualità e grande tecnica. Abbiamo vinto due turni fa a Genova ma effettivamente la vittoria in casa manca da tempo e la determinazione per trovarla c’è tutta.

Le parole di Marino

La partita contro il Sassuolo ha anche una grande importanza a livello sociale, per l’asta di beneficenza che comincerà al fischio di inizio per aiutare i Paesi colpiti dal terremoto: “Udine è una città che sa cos’è il terremoto. Anche io, vedendo quelle scene, ho rivissuto i momenti del terremoto di Avellino. Sono giorni terribili, dove si aggiunge anche la preoccupazione per Zaccheroni, a cui mandiamo tutti un grosso abbraccio ed una pronta guarigione”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le scelte dei due tecnici per la gara <<<