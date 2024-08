Udinese | Pasquale Marino: “Il ritorno di Sanchez è una scelta oculata”

"Quando è arrivato in Italia era un ragazzino, ricordo che si presentò direttamente in ritiro. Faceva già parte del giro della Nazionale e aveva grandi colpi. Per me è stata una scelta oculata il suo ritorno. Non di marketing. Sanchez è ancora in grado di far fare il salto di qualità alla squadra”. Cambiando rapidamente discorso, torniamo alla prima squadra e all'affare Alexis Sanchez <<<