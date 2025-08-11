News Udinese – Marino: “Senza Thauvin, c’è Sanchez…” Le parole

Pasquale Marino ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la cessione di Thauvin e la soluzione per mantenere stabile l'attacco

Lorenzo Focolari Redattore 11 agosto - 09:38

Pasquale Marino, ex allenatore dell’Udinese, che durante il suo periodo alla guida ha potuto contare su un attacco con Di Natale, Quagliarella e Sanchez, cerca di tranquillizzare i sostenitori. “Gino Pozzo non ha mai ceduto un giocatore di talento senza trovare un degno sostituto, perciò il successore di Thauvin si presenterà, anche se l’Udinese ha già un potenziale talento in casa, ed è Sanchez”. Ha anche sottolineato che “il mercato non si chiude domani e ci sono priorità fondamentali da considerare prima di nomi di giocatori, come la continuità del progetto tecnico e la fiducia nell’allenatore”.

“Adesso sarà interessante osservare se la società opterà per un fantasista con le caratteristiche di Thauvin o punterà su altri giocatori. Vorrei però condividere un pensiero riguardo a Sanchez. Senza entrare nel merito della sua situazione personale con l’allenatore, che non conosco, sinceramente io lo reinserirei immediatamente nella squadra, soprattutto dopo l’uscita di Thauvin. Non esiste nulla di insormontabile che non si possa risolvere con una buona diplomazia. Lo affermo perché conosco Alexis e sono certo che possa dare tanto ancora all’Udinese. Forse sono di parte, essendo un suo ammiratore, ma credo in lui perché l’anno scorso è stato colpito da molti infortuni. Ora però la situazione è cambiata e mi piacerebbe rivederlo come protagonista nell’Udinese, dove può contribuire moltissimo, soprattutto se percepisce fiducia. Ha ancora voglia di fare e si impegna al massimo”.

Per sostituire Lucca, suggerisce: "Pio Esposito sarebbe perfetto, in quanto ha caratteristiche simili a Lucca in termini di stazza e altezza, ma anche Sebastiano Esposito potrebbe andare bene, dato che già si muove con maggiore versatilità. L'ho allenato quando era un giovane alla Spal e ora lo vedo molto più maturo. E a me non dispiace nemmeno Pinamonti".