Notizie Udinese | Marino: “Vedo tanta disperazione nei friulani”

L’ex Dt bianconero Pierpaolo Marino è il doppio ex della sfida di lunedì al ‘Friuli’. Ha lavorato molti anni nelle due realtà e ora soffre per entrambe. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è stato intervistato a proposito del match.

“Udinese-Napoli per me non è una gara come le altre. Ho ancora negli occhi la gara dello scorso anno, dove noi eravamo in lotta per il decimo posto dopo un ottimo campionato e alla fine pareggiammo 1-1, vedendo la festa del Napoli. A distanza di un anno vedo invece tanta disperazione da una parte e dall’altra. Tra Napoli e Udinese ho speso 19 anni della mia carriera. Insomma, è la mia gara del cuore".