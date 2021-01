Marino: “Vendere de Paul? L’estate prossima. Non c’è stata nessuna chiacchiera con la Juventus”

UDINE – Il dirigente dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset circa un eventuale cessione di Rodrigo de Paul e su un avvicinamento della Juventus per acquistare l’argentino. Di seguito riportiamo le sue parole: “Vale meno De Paul dopo gli errori contro la Juventus? Assolutamente no. Il suo prezzo può solo salire da qui in avanti. Venderlo? L’estate prossima. Con la Juventus non c’è stata nessuna chiacchiera, assolutamente. Però l’adattabilità di De Paul lo rende un tuttocampista: lui è in grado, dalla metà campo in su, di fare tutto quello che si può fare con grande qualità. È un giocatore che riempie una squadra. Valutazione? Meno di Matthijs de Ligt“.

Il direttore sportivo dell’Udinese ha recentemente parlato anche ai microfoni di ufficiali della società bianconera analizzando il momento del club friulano: “All’Udinese non ci manca nulla, esistono tutti i confort massimali. Questo gruppo si allena in maniera esemplare, la squadra vive praticamente al Bruseschi dalla mattina alla sera quasi come un ritiro perpetuo ma in campo non sempre trova quella quadratura dando, magari, la sensazione di essere una squadra che non ripaga ciò che la società mette a disposizione. Ma sono convinto che questa squadra tiri fuori il massimo altrimenti dovranno cambiare i modi in cui dialoghiamo con il gruppo che finora sono stati molto cordiali anche perché la proprietà e lo staff dirigenziale sanno far rispettare quello che deve essere il contributo fornito. Se non sarà così sapremo esercitare forme di pressione su di loro diverse ma sono convinto che la squadra non voglia questo. Abbiamo tutto il tempo e il modo per rimettere in equilibrio la situazione, con la Juve il pronostico non era dalla nostra parte ma è la gara contro il Benevento che grida vendetta, ora non possiamo più sbagliare contro le piccole. Le prossime partite diranno se possiamo svoltare verso la parte sinistra o destra della classifica e saranno importanti anche per gli sviluppi di carriera dei calciatori ma anche per dare giuste soddisfazioni ai tifosi e alla famiglia Pozzo che le meritano assolutamente“.