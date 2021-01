Marino: “Vogliamo tornare a conquistare una striscia di risultati positivi. Il gruppo è unito e ha fatto autocritica”

UDINE – Il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Gazzettino, alla viglia del match che vedrà la squadra di Gotti giocare contro il Napoli, squadra in cui Marino ha fatto da dirigente passando alcuni anni della sua carriera sportiva: “Sicuramente quella con il Napoli sarà una gara particolare. Per noi, ma anche per il Napoli che ha perso in modo clamoroso la sfida interna con lo Spezia. Ciò ha determinato una classifica più corta per le ultime dieci posizioni. Per quanto ci riguarda, ci manca la vittoria interna con il Benevento; con quei tre punti ora i conti tornerebbero.”

Marino parla poi della condizione della squadra e del gruppo, ritrovatosi dopo le prestazioni delle ultime giornate: “Il gruppo è unito, ha fatto autocritica, c’è voglia di ritornare a correre, di essere nuovamente la squadra che ha conquistato sei risultati utili consecutivi. Mi ha fatto anche piacere leggere quanto detto da alcuni, in particolare dal nostro capitano De Paul, che nell’ammettere che non gli sono piaciuti il secondo tempo con la Juve e il primo con il Bologna, dà la carica per garantire il massimo rendimento. La classifica, pur non deleteria, non è quella che pensavamo di poter raggiungere a questo punto del cammino. Mi aspetto un’Udinese propositiva. C’è tanta voglia di tornare a conquistare una lunga striscia di risultati positivi.”

Chiosa sull’emergenza COVID e su come la sua squadra l’ha affrontata: “Abbiamo allestito un gruppo in grado di ovviare a qualsiasi evenienza, temevamo soprattutto il Covid; poi ci sono state altre situazioni difficili che chiamano in causa infortuni e incidenti. Non si è mai verificata l’emergenza, tranne che in occasione della trasferta di Roma con la Lazio, ma quel giorno ci siamo resi protagonisti di una delle nostre migliori gare, ognuno ha svolto il proprio ruolo in maniera a dir poco esemplare.”