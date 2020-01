Marocchi: “Il Parma ha avuto fortuna contro l’Udinese”

L’opinionista di Sky Sport ed ex centrocampista, Giancarlo Marocchi, ieri ha commentato la vittoria del Parma sull’Udinese per 2 reti a 0. Queste le sue parole in merito: “Il Parma sta facendo un grande campionato, anche se c’è da dire che oggi contro l’Udinese è stato anche fortunato. In ogni caso, Roberto D’Aversa, così come Juric a Verona, ha il merito di aver dato un’identità ben precisa alla sua squadra”. I gialloblu’ si sono imposti sui friulani grazie ai gol siglati da Gagliolo e Kulusevski, entrambi nel primo tempo. La squadra di Gotti, invece, è apparsa poco cinica e non è riuscita a concretizzare le occasioni capitategli nel corso della partita.