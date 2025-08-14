Mercato Udinese – Marotta torna su Solet? Le ultime indiscrezioni

Il presidente neroazzurro è al corrente della possibile uscita di Pavard e vede in Solet un possibile sostituto

Lorenzo Focolari Redattore 14 agosto - 09:39

Il reparto difensivo dell'Inter è affollato, ma qualcuno è pronto a partire: Pavard. Il Galatasaray mostra un interesse reale e il calciatore potrebbe liberare spazio per nuovi innesti.

La Gazzetta dello Sport ha identificato due possibili candidati: Oumar Solet dall’Udinese e Loic Badè dal Siviglia. La società è incerta su quale dei due scegliere.

Solet è da tempo un obiettivo, ma attira anche l'attenzione di Antonio Conte. È un calciatore apprezzato da Chivu, ma pesa su di lui l'incertezza legata all'inchiesta della Procura di Udine per un presunto episodio di violenza sessuale. Per questo motivo, la formula preferita dall'Inter sarebbe il prestito con possibilità di riscatto.