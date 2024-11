Udinese News – Da martedì la rincorsa all’Empoli: la rassegna stampa

Due giorni di meritato riposo (visto e considerato che la sfida è in programma il prossimo lunedì) per l'Udinese. Ecco tutti i dettagli

Meritato riposo per l'Udinese che si prepara ai prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza mettersi in mostra, anche perché arriva un trittico di sfide che permetterebbe al team di ridimensionare totalmente la sua classifica.

Dopo l'amichevole in casa del venerdì, però, arrivano due giorni di sosta in maniera da ripartire al top per l'incontro di settimana prossima. Lunedì pomeriggio, infatti, l'Udinese se la dovrà vedere con un Empoli che ha voglia di conquistare punti importanti per le stesse ragioni dei bianconeri. Non perdiamo tempo e passiamo al mercato. Le ultime sul rinnovo di Thauvin <<<