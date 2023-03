Notizie Udinese – Martins e Kamara ai box / Il punto sui nuovi bianconeri

I due giocatori dell'Udinese non se la stanno passando al meglio. Il punto sulle loro prestazioni arrivati a questo momento della stagione

Redazione

Matheus Martins ed Hassane Kamara sono già due promessi sposi della squadra bianconera. I loro contratti sono stati depositati (rispettivamente) lo scorso giugno e lo scorso gennaio. Subito dopo entrambi hanno avuto lo stesso esito, un prestito temporaneo ai cugini inglesi del Watford. Adesso, però, bisogna anche iniziare a fare un punto sulle loro prestazioni. I due calciatori stanno cercando in tutti i modi di aiutare il team londinese ad agguantare una promozione che sembra essere più complicata delle ultime stagioni. In questo istante, infatti, la squadra non è nemmeno qualificata per i prossimi play-off. Proprio nelle ultime ore è anche arrivato l'esonero dell'ex tecnico Bilic per fare spazio ad un nuovo arrivo, quello di Chris Wilder.

Il primo giocatore ad essere messo sotto la lente di ingrandimento è anche il primo ad aver firmato il contratto con l'Udinese, stiamo parlando di Hassane Kamara. Il talento ivoriano ha grande voglia di poter arrivare nella massima serie del calcio italiano da protagonista, visto anche il costo del suo cartellino. In questo ultimo periodo, però, sta vivendo una situazione non proprio semplice. Da diverso tempo a questa parte si trova alle prese con un problema al ginocchio che lo ha messo fuori già per un paio di partite. Il problema non sembra essere molto grave, ma sicuramente la sua assenza si nota nelle prestazioni degli Hornets.

Il futuro protagonista — Martins, invece, in questi sei mesi è stato mandato in Inghilterra per cercare di farsi un po' le ossa. Dopo un buon avvio, però, sono già due settimane che il calciatore non è nemmeno convocato. I tabloid locali non parlano di infortunio, bisogna cercare di capire al meglio cosa può essere successo. Si spera che con l'arrivo di un nuovo mister i risultati possano cambiare totalmente. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri. Pereyra pronto a tornare titolare <<<